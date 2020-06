L’art de presidir i gestionar una administració és posar prioritats a l’acció de govern. Sempre s’ha de triar, perquè mai hi ha diner per a tot. Aleshores, cal decidir què és indispensable i que és superflu. Aquesta tria fa molts anys que el govern de la Generalitat no l’ha dut a terme. S’ha anat fent gran i més gran, i ningú s’ha atrevit a parar i retallar, recompondre i reestructurar. Ara toca fer-ho sinó volem acabar molt malament. Tenim 80.000 milions de deute, i la roda no dona per a més. Sí, necessitem un nou sistema de finançament, però no resoldrà res, sinó es procedeix a una complerta reestructuració sota el principi de l’austeritat i el bon govern. Ara i aquí , podeu veure que no hi som.