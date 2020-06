Dit això, tots hem de reflexionar sobre les mesures que cada país ha emprès, en funció de qui està al capdavant del govern. Es en moments com aquests, quan es veuen les polítiques de dretes i les d’esquerres. Els uns, consideren que cadascú s’ha d’espavilar com pugui, i qui no pugui seguir, que es quedi pel camí. I els altres, acorden ajudar els més desfavorits, precisament perquè no es quedin pel camí. Un ajut com aquest ( IMV) permetrà agafar alè i tenir temps per a superar la crisis i buscar o emprendre nous reptes laborals o empresarials.