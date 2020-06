la Biodiversitat

I ben aviat vindrà una tercera batalla per la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i, promoguda per Junts x Cat i altres partits. Ara és ERC qui s’està desmarcant d’una Proposició de Llei que ja s’hauria d’estar debatent en el Parlament i que s’ha retardat pels senyals d’allunyament d’ERC. Què passa ? Doncs, que molts Ajuntaments, així com societats de propietaris forestals, rematants de fusta i altres col·lectius medi ambientals, mostren el seu desacord amb el text redactat. Uns per massa intervencionista, altres, per massa poc, o per no haver-ho consensuat amb el territori. El cert és que ERC té por a perdre aliats en el món rural, imprescindibles per a poder avançar i consolidar posicions.