Sóc de Lletres i les noves tecnologies em produeixen una certa urticària, perquè sempre pot fallar alguna cosa. Tenir interconnectats a prop de 80 persones, i que la meitat puguin intervenir, a més de votar, i que tot surti rodó, és per diploma d’honor. Per tant, el dono de tot gust, tant als serveis centrals del partit a Barcelona, com adel Congrés, al personal del partit a Manresa, i asortint, que s’encarregà de preparar i gestionar la nova modalitat, així com a tots els ponents, dels documents presentats, esmenats i aprovats per unanimitat o per àmplies majories properes a la unanimitat.