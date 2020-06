la Generalitat

En resum, el problema dels camins ha esdevingut uns dels més constants i difícils, per tots els equips de govern municipal. Què caldria fer ? No veig cap altra solució que insistir, fins aconseguir, una aportació anual del govern de, destinada al manteniment dels camins rurals. Si volem mantenir la gent en el territori i volem en vingui de nova, per a repoblar-lo, han de tenir garantit un accés raonable a casa seva. En diferents fòrums municipals, vaig proposar una aportació anual de 500 euros per km 2 de terme municipal. Només amb una aportació anual, fixa i indiscutible a nivell territorial, es pot resoldre aquesta problemàtica. No hi veig altra solució perquè els fons que rebem deo de l’Estat, via Generalitat no cobreixen, ni de lluny, aquest servei. Toca posar-lo a part. I cal fer-ho sense esperar perquè el món rural es va despoblant i si esperem gaire més, ja no caldrà. Un altre dia parlaré de les xarxes de subministrament d’aigua, en el món rural. També aquí cadascú ha fet el que ha pogut en comptes d’agrupar-se, en grans mancomunitats. De moment, però , pensem en els camins.