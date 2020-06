9.- Racó dels pensaments. En l’espai on abans hi havia un petit taller, adossat al transformador del poble, l’ajuntament hi va posar un banc de pedra, destinat a la gent gran que volgués prendre el sol, a l’espera d’obrir el Centre Cívic de la Gent Gran, que es troba, just al davant. En aquest espai, va posar-hi una gran llosa de pedra, i al damunt un arbre confeccionat, amb diferents olles per a contenir la terra per alimentar diverses espècies de plantes aromàtiques del país. Al costat de la pedra, hi ha una planta que puja i s’escampa per tota la base, on hi ha un parell de tortugues. El nom de l’espai, va ser triat com un bon lloc per anar-hi a pensar.