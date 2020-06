I això és el que ha passat a Sant Fruitós. No és cap acció excepcional ni cap rebregament de la legalitat. S’ha complert escrupolosament amb el que determina la llei. A partir d’aquí ve la part rellevant del canvi. Un nou equip de govern, conformat per tres grups municipals, avalats per diverses reunions per a conformar no solament un equip, sinó un programa per els propers tres anys. Arriben a temps per a preparar peticions de subvencions a diferents administracions, i per a governar i administrar de forma molt diferent a com s’ha fet fins ara.