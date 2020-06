Si no teníem prou problemes , en temps de pandèmia, n’arriba un altre de difícil solució. Com limitar, controlar i sancionar el bany ,a rius i rieres del món rural ? Portem anys de conflicte per intentar regular el bany en espais lliures. Fins ara, ho fèiem per evitar altes concentracions de persones, en rius i rieres protegides, però la crisis econòmica, primer, i l’afany per anar a llocs especials, lluny de la ciutat, després ,ha provocat aglomeracions, en determinats indrets on hi ha gorgs, suficientment grans com per servir de piscines a l’aire lliure.