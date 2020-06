Agafem ara, la Conselleria menys útil de la Generalitat, la d’Afers Exteriors, any 2017, quan era encapçalada per Raül Romeva. Conseller ( 109.663,00), Secretaris generals ( 84.919,56 ), Directors generals ( 81.395,72). Informo de que aquesta Conselleria tenia 3 Secretaris generals, 8 Directors generals, i altres 6 alts càrrecs amb idèntic sou que el de director general. Tot seguit, Cap de gabinet ( 74.379,38) i 12 altres càrrecs , el sou més baix dels quals era (53.484,10). Finalment hi hem d’afegir els 17 Delegats exteriors ( els ambaixadors catalans, a raó de 82.209,54).