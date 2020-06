Altres necessitats, s’han afegit, a la complexitat de subministrament, com l’existència de centenars de cases , destinades a turisme rural, i alguns càmpings i activitats annexes, que estan obligats a disposar d’un aigua de qualitat, que per ells mateixos no poden garantir ,de manera que tothom vol connexió a les xarxes municipals, amb la greu problemàtica d’estendre la xarxa per tot arreu , a quilòmetres de distància dels dipòsits reguladors. Això, suposa complicacions afegides, per garantir la potabilitat, sinó s’instal·len plantes potabilitzadores intermèdies, amb un sobrecost evident.