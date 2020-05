Es evident que es va tractar d’un error, comprensible en un moment d’alta tensió i nervis, per un tema tant rellevant com disposar de majoria suficient per allargar quinze dies més, un estat d’alarma que ha donat uns esplèndids resultats. A les xifres em remeto. Ara bé, és cert que s’han d’evitar repeticions d’actes com aquest. Em refereixo a acords, no prou consensuats ni debatuts, amb tots els membres del govern, i altres estaments, directament afectats com son els representants empresarials i sindicals. Les presses mai son bones conselleres, i així s’ha comprovat, una vegada més.