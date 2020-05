No té cap lògica, en un petit país com el nostre, tenir 13 departaments. Amb 9, com a màxim, podríem funcionar. I eliminar sindicatures, organismes, consorcis, patronats, delegacions, etc, que no tenen altra funció que aparentar estructures d’estat, sense ser- ho,a un cost brutalment elevat.Privatitzar mitjans com TV3, Catradio i altres, que suposen més de tres – cents milions d’euros a l’any i no exerceixen de serveis públics. Les noves tecnologies permeten altres vies, diferents de les actuals.