Ahir ho vaig poder fer, amb calma i tranquil·litat, de manera que a la vista estan unes quantes obres i instal·lacions que havíem programat en el passat mandat, i s’han fet realitat, en aquest. La pista de pàdel, està ja totalment acabada, i a punt per jugar-hi. L’anterior equip de govern, havíem plantejat la pista més enrere, però trobo encertat el canvi d’ubicació, posant-la més amunt, just a tocar del pas d’entrada a la zona esportiva. Pel que he pogut saber, l’equip de govern ha decidit instal·lar un parc infantil en l’espai sobrant, entre la pista i el final del camp de futbol. Es un bon lloc, amb prou d’espai com perquè hi hagi un parc multifuncional, tant per a nens com per a gent gran, similar a l’existent en altres indrets de la comarca.