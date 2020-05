Per acabar-ho d’arreglar, han augmentat en dues més, les regions sanitàries, de manera provisional. Això fa que ara en tinguem nou, en comptes de set. Trossejar Catalunya en nou territoris suposa trencar les relacions habituals i normals entre tots ells, de manera que es produeixen incongruències com que nosaltres no podrem anar a Barcelona ni ells podran venir aquí. Quan dic Barcelona, vull dir tota l`’àrea metropolitana. O Terrassa , Sabadell i moltes altres ciutats no podran anar a la capital, ni a l’inrevès. Té lògica aquesta divisió ?. En absolut. Era més fàcil i pràctic el desconfinament per províncies que no pas per regions sanitàries, que poca gent coneix i encara menys, utilitza. Però, com que s’ha de dir a tot que no, ho farem així encara que ens perjudiqui greument. Així, anem, així estem.