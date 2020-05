Pel que fa C’s es mouen en un mar de contradiccions, des de la seva buscada derrota electoral. Una derrota històrica que ningú pot comprendre, després d’uns magnífics resultats, que no varen servir per a res. Algun dia, tindrem una tesis doctoral per a explicar els motius d’un posicionament tant irresponsable, com el d’Albert Rivera. I ara, encara no tenen clar cap on han d’anar i també es mouen com els altres dos partits: “ni amb mi, ni sense mi”. Més que ajudar a governar el que juguen és a impedir que altres facilitin la governança.