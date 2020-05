En resum, era molt millor el desconfinament per províncies que no pas per regions sanitàries, massa petites i massa desconegudes, com per ser pràctiques. A més, dividir un petit país com el nostre en 9 àmbits territorials, és portar la confusió a uns límits insospitats. I tot per no voler acceptar una realitat evident i palpable com és l’àmbit provincial.