A la gent de pobles petits, se’ns podia haver dit, no anar cap a altres municipis, però deixant amplis espais de llibertat de moviment, dintre del terme municipal. Puc assegurar, que una vegada desconfinats de casa, he anat a caminar per llocs on no he trobat ningú. Fins i tot ens podem permetre anar carretera amunt i avall, amb la sola presència de 3 o 4 cotxes, en una hora de caminada. Son impossibles les aglomeracions perquè no hi ha gent per fer-les.