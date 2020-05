El retorn a la normalitat, no sé quan durarà, però hem de procurar fruir de cada nova oportunitat, com si ens hi anés la vida. La vida nostra, però , també la col·lectiva. No serà igual el retorn, si volem anar a un bar o restaurant , i el trobem tancat, o a la botiga habitual de roba, sabates, o qualsevol altre producte. Si el nostre entorn canvia, ens obligarà a canviar la nostra normalitat, i no sempre serà per a bé, al contrari, perdrem una part de la nostra rutina i quotidianitat. Per alguns, pot semblar, poc, però és molt el que ens hi juguem.