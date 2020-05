Ens ha de preocupar, i molt, la falta de visió d’Estat, dels líders de la oposició, i la deixadesa de funcions, dels partits independentistes. Els primers, fan por, si algun dia arribessin a governar, perquè a banda de la falta de preparació, s’uneix un partidisme i radicalisme exacerbats. Es la vella i atrotinada dreta, capaç de resoldre els grans i complexos temes, amb una senzillesa que fa fredor. Pel que fa els independentistes, sembla com si no anés amb ells, el problema de la pandèmia. Es pot ser independentista, i alhora solidari i cooperatiu, en buscar solucions a un problema que no coneix ideologies ni fronteres. Però, no. Un mira l’altre, i en funció del moviment, actua. Normalment, a favor de la no implicació en cap solució. Després ja faran servir la tribuna del govern de la Generalitat per a desacreditar el que s’hagi aprovat, sigui el que sigui. Es l’infantilisme, fet govern.