Aquella primera generació, bona part de la qual provenia de la lluita antifranquista, va donar pas a una nova generació “menys entusiasta”, però encara activa, ni que fos per no deixar perdre el que havien heretat. Son els que ara tenen cinquanta o seixanta anys, i ja en porten vuit, deu o quinze , al capdavant de les entitats. Mostren ja cansament i un cert desgast per les implicacions i complicacions de tota mena, que suposa estar al capdavant d’una entitat. No solament per les hores dedicades, sinó per les responsabilitats de tota mena que s’adquireixen, fins el punt d’haver-ne de respondre amb el propi patrimoni personal.