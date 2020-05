Oblidem-nos de les regions o vegueries. No gastem més diners, ni temps, en unes estructures inservibles, de molt elevat cost i que no resolen res. Som a temps, d’evitar més despeses de les ja fetes. Oblidem també institucions que no han servit per a res, com Sindicatura de Greuges i la de Comptes que es podria incloure dintre de Economia i Finances. Son despeses inútils, a l’igual que un centenar de consorcis, organismes, delegacions , etc. Pel que fa delegacions, a fora de Catalunya, es justifiquen la de Brussel·les i la de Madrid, les altres son xiringuitos per aparentar el que no es té. Pel que fa mitjans públics com TV3, Catalunya radio, i altres, el millor és privatitzar-los i evitar centenars de milions anuals de despesa injustificada.