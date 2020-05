No pot ser que quinze dies enrere, la Generalitat, digués que per un canvi de sistema de recompte, passés de 3.855 defuncions, a 7.097 ¡¡¡¡ Es a dir, de cop i volta n’afegeix 3.242 que no havia tingut en compte, perquè no havien mort en hospitals ¡¡¡ La xifra total no la va treure dels registres civils, sinó de les funeràries. Encara més indignant . Com pot ser que les dades no s’obtinguin dels registres civils ? Com pot ser que no hi hagi un control diari ? Com pot ser dependre de les funeràries, quan la legalitat, obliga al contrari ? I, ara amb més de 10.300 defuncions, continuem tenint xifres no fiables. Inexplicable, i ningú ha dimitit ni ha estat cessat ¡¡¡