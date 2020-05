Es impensable iniciar qualsevol moviment separatista, si prèviament no disposes d’un seixanta o setanta per cent de la població, a favor. I per descomptat, res és viable ni possible, sense un recolzament extern, a nivell dels grans Estats mundials. En aquest moment, cap Estat europeu, té cap intenció de recolzar un moviment separatista, dintre de la UE, de manera que mai es trobaran ajudes ni comprensió, per un procés com el que es volia dur a terme.