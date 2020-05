Que un ajuntament sigui ric, al meu entendre, no ha de suposar donar un destí “populista” al diner públic. Gastar uns milers d’ euros en repartir set-centes “mones de Pasqua” per totes les llars del municipi, independentment del poder adquisitiu de cada llar, és discutible. Destinar quatre-cents mil euros, a repartir seixanta euros per llar , on hi hagi algun membre afectat per un ERTO, no ho considero just, perquè alguns d’aquests afectats poden tenir sous molt elevats ( en conec alguns). Repartir milers de roses, per totes les llars, és una altra decisió, clarament “populista” .Preveure set-cents mil euros per altres actuacions “populistes”, entre les quals un monument de record a les víctimes del virus i els professionals de la sanitat, és fer despeses immediates, sense pensar en el dur futur que ens espera. També,a Sant Fruitós.