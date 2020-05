Arribats al punt en que estem, no és gens estrany, veure com ERC passa del recolzament en l’elecció de Pedro Sánchez com a president del Govern, a votar en contra d’una nova pròrroga a l’estat d’alarma. Les raons son el de menys. Ni ells mateixos moltes vegades saben els motius exactes del canvi de posicionament. Poden ser per no quedar malament, amb una part de les bases. O per marcar diferències amb Junts x Cat, o per preparar millor una campanya electoral. Es igual. El país, els ciutadans, son secundaris. Si cal es pot defensar una cosa i la contrària, al mateix temps.