Però, el tema que vull destacar, és, fins a quin punt el centralisme de la Generalitat, oblida l’existència de tot un immens rere país que veu com es prenen decisions, sense ser tingut en compte. Resulta sorprenent, la batalla, per aconseguir dur a terme la desescalada, per regions sanitàries, en comptes de per províncies. Aquí, els partits independentistes, n’han fet una gran causa de no sotmetre’s a les províncies. Paraula maleïda que no poden acceptar ni que sigui la millor solució. Ningú coneix els límits de les regions sanitàries, i tothom coneix els de les províncies, però, vaja, tornem al tema.