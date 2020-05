Aquesta estructura, en comptes de reduir-se i adaptar-se a les noves tecnologies i a les polítiques d’austeritat, ha anat creixent, de forma anàrquica, en funció de cada Conseller/a, i de les relacions i interessos dels partits de govern. Mireu bé aquesta estructura, però tingueu en compte que hi falten els alts càrrecs, que les han de coordinar i dirigir. Per damunt d’aquesta ordenació territorial, hi figuren els Secretaris generals, de cada Departament, així com els Directors Generals i Subdirectors de cada àrea. El conjunt és enorme per un petit país com el nostre de només 7,5 milions d’habitants. Però, aquesta estructura té dos grans inconvenients: l’enorme cost, i l’ ineficàcia. La Generalitat té prop de 200.000 funcionaris. Molts o pocs ? Depèn. En tot cas, molt mal distribuïts. Una administració eficient és la que té els funcionaris justos, tancats a les oficines, i els necessaris, en els llocs adients. Falten mestres, metges, treballadors socials...i sobren buròcrates. Es una mostra que l’administració no s’ha posat al dia. Es molt cara, lenta i ineficient. Els nous temps requereixen una ordenació, radicalment diferent de la que tenim. Estem a finals del primer quart del segle XXI, no, quaranta anys, enrere.