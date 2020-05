Les peticions, en molts casos s’han multiplicat per cinc o per deu, sobrepassant de molt, els recursos per a fer-hi front. D’aquí, les campanyes especials i urgents, endegades per a recaptar diner, o aliments, per així poder resoldre problemàtiques que no poden esperar. No es pot dir a una família sense res per a menjar que torni un altre dia. S’ha de poder resoldre, la petició de forma immediata.