Ho dic per a tots aquells, que creuen que amb quatre rals, es pot resoldre un tema. Si Catalunya té 228.682 milions de PIB, la dedicació d’un 2% , suposa la xifra de 4.573,64 milions d’euros a l’any. Evidentment que aquest import suposa el manteniment, però la constitució d’un exèrcit de nova planta, suposaria aquesta xifra multiplicada per vuit o per deu. I, tot seguit ve el més difícil: trobar personal, per a constituir aquest exèrcit. No és fàcil disposar dels efectius necessaris per a cobrir els llocs, quan alguna revista especialitzada, proposava entre els trenta-cinc i els quaranta mil efectius. Es trobarien aquests efectius, o s’haurien d’anar a buscar en altres indrets ?