Per últim, i no cansar al lector/a. Petició per part d’ERC de convocar eleccions al Parlament, abans no sigui massa tard, per culpa de l’ imminent sentència del Suprem, confirmant la inhabilitació del president Torra, per l’afer d’incompliment de la llei electoral, en matèria de símbols partidistes, en el balcó del Palau de la Generalitat. Junts x Cat, respon que no hi ha cap pressa i no tenen clar si donaran compliment a la sentència d’inhabilitació. Inimaginable¡¡¡