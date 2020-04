D’aquesta crisis en sortirem canviats. Sense cap mena de dubte. Però, el canvi ha de servir per a corregir errors comesos que no es poden repetir, si volem trobar-nos en millors condicions, per una propera vegada. I és que una propera vegada la podem tenir d’aquí uns mesos o uns anys, i no podem acceptar resignadament que no hi ha cap més remei, que acceptar aquesta mena de plaga, sense poder-hi fer res.