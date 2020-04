De les crisis, se’n pot sortir reforçat si s’estudien els errors, i es resolen les deficiències. Toca pensar en com garantim els “sectors estratègics”, fonamentals i alhora decidim unes prioritats d’inversió i atenció, per poder fer front als problemes, en millors condicions. En aquest cas, hem vist que ni el PP ni CiU ( ara els posconvergents) ni ERC han fet cap auto crítica per haver reduït enormement els recursos per a la sanitat pública. La manca de professionals, d’equipaments i serveis, no és culpa de tercers països, sinó de decisions polítiques, preses pels partits de govern, en els darrers deu anys. No ens equivoquem d’adversaris, ni desviem culpes cap a d’altres. Tots els errors es paguen i aquest l’estem pagant, molt i molt car.