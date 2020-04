Pel que fa el prestigi, els professionals, d’aquestes residències, han fet el mateix sacrifici i entrega, que els professionals sanitaris, en hospitals, de manera que si les baixes han estat més elevades, ho han estat per raons d’afectacions diverses i edat, però no per manca d’atenció , prevenció i actuació. El que sí hem vist, una vegada més, és la manca de coordinació i gestió, per part del Govern de la Generalitat. Ocupats, en baralles internes, és lògic no tinguin temps per a dedicar-lo, a qüestions prioritàries, com complir les plenes competències que tenen, en aquest sector.