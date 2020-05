No és fàcil fer entendre que la visió general, simplista i sectària, no és real. Que les coses aquí, han canviat molt, i no som el que semblem. Per a un alemany , un austríac, un holandès, danés, suec o noruec...l’austeritat i bona gestió son essencials, i no veuen aquestes característiques en el nostre país. I en part, tenen raó. Estem lluny de tenir governs eficients, austers i presidits per la bona gestió i administració. Si passada la pandèmia algú creu que podem continuar com abans, va molt equivocat. Sense un gran esforç per acostar-nos a una part del funcionament d’aquests països del centre i del nord, la UE no podrà funcionar en plenitud. Les coses son com son, i no com voldríem. Doncs bé, ha arribat l’hora de canviar-les.