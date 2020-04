S’han deixat abandonats els ajuntaments i consells comarcals, i per descomptat a tota la xarxa de residències de gent gran, i a la majoria d’hospitals que no disposaven de prou personal, ni material per a fer front a la pandèmia. S’han rebutjat instal·lacions, ja muntades i preparades. No s’ha donat informació fiable i puntual, de les incidències, en tots els nivells. Hi ha hagut baralles internes, entre departaments, i d’aquests amb la pròpia presidència de la Generalitat que ha actuat més com a membre de campanya electoral que com a responsable d’una administració. S’han promès actuacions, que no s’han dut a terme. S’ha mentit, en molts moments, i s’ha actuat sectàriament , en molts altres.