I com ve sent habitual, la crítica, abans que la coordinació i cooperació. I el rebuig a l’ajuda externa si ve de la mà de les forces armades, especialment si es tracta de l’exèrcit. Com es pot ser tant sectari i tenir tant poca “visió d’Estat”? Quan ets alcalde, conseller, president, amb el cap sobre les espatlles, acceptes l’ajuda, vingui d’allà on vingui. Per això, ens han elegit els ciutadans. I , escoltes els tècnics experts, abans de manifestar opcions , i emprendre actuacions concretes. I sobretot, no et fiquis a manar a casa dels altres, quan tens la casa pròpia , feta un desastre. Una vegada més, hem pogut veure, en viu i en directe, com no s’ha de governar un país. Serà bo recordar-ho, quan vençuda la pandèmia, puguem elegir nou Parlament.