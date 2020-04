Aleshores, perquè han anat a uns llocs, i no, a uns altres ? Doncs,per la simple raó d’actuacions sectàries i partidistes, per part dels alcaldes / alcaldesses d’aquestes capitals. Encara amb el xip posat del procés, no volen passar per aquells que han demanat ajuda a l’exèrcit espanyol. No, no ho poden fer això. Es evident que a cada capital hi ha residències, amb problemes, zones necessitades de ser desinfectades, espais per netejar...però, no. Es més fort el partidisme que no pas l’interès general dels ciutadans. Recordem-ho quan repassem actuacions i ens disposem a elegir nou Parlament.