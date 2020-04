Alguns, es queixen de no prou diàleg entre partits, però, es té en compte el caràcter, la preparació i el sentit d’Estat, del cap de l’oposició, Pablo Casado ? Algú creu poder fer pactes i acords, amb un personatge com aquest ? A més , envoltat d’altres personatges, tant o més poc de fiar ? I no només tenim aquest problema, és que uns quants altres lideratges, no aporten cap garantia ni seguretat, en la gestió d’una crisi d’aquestes dimensions. A la crisis sanitària, s’hi afegeix, doncs, una crisis política , a la qual hi podríem sumar alguns presidents/es territorials.