Abans del triomf de la informàtica, per a comprovar si una operació matemàtica era correcta o no , aplicàvem “la prova del 9 “.Aquesta prova és, un artifici matemàtic, per a verificar si una operació de suma, resta, multiplicació o divisió, és errònia o no. Els nostres mestres, ens la feien aplicar, per a comprovar la correcció o no, de les operacions més elementals.