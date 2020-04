No tinc prou espai per anomenar-ne una vintena, però , tots els estimats lectors i lectores, segur en tindran uns quants en el cap, fins i tot procedents de la mateixa ciutat o ciutats properes. El gran problema que tenim , a dia d’avui, és l’enorme mediocritat de bona part de la classe política, i amb ella, de les administracions del país. Em cenyiré a Catalunya, però és extensiu a nivell estatal. Hi ha càrrecs institucionals que mai haurien d’haver acceptat el càrrec que ostenten. I si qui els va nomenar fos un autèntic líder, ja no els hagués anat a buscar. N’hagués triat d’altres. Molts d’ells /elles, no haguessin passat de contramestres, de fàbriques mitjanes, a la vida civil. Aleshores, no tenen la preparació ni l’autoritat i lideratge que s’ha de tenir en tots els càrrecs rellevants. No s’estranyi ningú, doncs, del panorama que tenim al davant. Si algú somiava amb la independència, com a via per millorar el país, en comparació amb el funcionament d’Espanya, li deu haver quedat clar que no tenim la matèria prima per tirar per aquest camí. La mediocritat impera, i causa estralls, en tot el que toca. Es un dels temes a resoldre, una vegada, vençuda la pandèmia.