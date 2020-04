Aquests mitjans, suposen una clara toxicitat informativa, perquè hi ha gent que se’ls creu. I això comporta , creure que hi ha males intencions, o distribució irregular de recursos materials, econòmics, humans, vers Catalunya per part del govern central. O fer creure que si Catalunya fos independent , aniria millor. Tapen tots els greus errors del govern, d’ara, i d’abans quan varen desmantellar bona part de la Sanitat pública. O quan prometen, i no compleixen. Quan refusen ajuda, per pur partidisme. Quan son incapaços d’ordenar i planificar degudament. Quan deixen els ajuntaments a la seva sort.....i així, podríem allargar-nos indefinidament. No tenim mitjans de comunicació públics, lliures. Son simples veus de l’amo, al servei de qui decideix què dir i com dir-ho.Un exemple més del que ha de canviar de forma immediata, una vegada vençuda la pandèmia i anem cap eleccions al Parlament.