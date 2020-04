No era igual, construir una nova administració que reformar una de vella. D’aquí “la gran oportunitat perduda “, però és que estem a l’any 2020, i en plena pandèmia, hem comprovat el grau d’ineficiència de la nostra administració. Ha quedat clar, que no funciona com caldria. En absolut. Hi ha dos motius essencials. El primer, és que falta lideratge polític, perquè estem en mans de càrrecs mediocres. Molt mediocres. El segon, és tota l’ estructura que falla. Com pot funcionar un petit país, amb ajuntaments- consells comarcals- vegueries – diputacions – consell executiu ? Si a tot plegat li afegim, un Parlament ineficient, i un govern barallat, és evident que el model que tenim, s’ha de canviar radicalment. Aposto per canviar de model.