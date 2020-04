Son tantes les noticies, i son tantes les sortides de to, d’aquest govern, que es fa difícil seguir-les i comentar-les, però n’hi ha algunes que no es poden deixar passar i aquesta és una d’elles. No podem tolerar, i encara menys deixar passar, que un membre del govern, vulgui tapar totes les immenses misèries, caos i abandonament de funcions, justificant se , sota l’excusa de no tenir independència com per a poder fer les coses bé, o millor. !!!