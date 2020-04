La mateixa informació, exposa que alguns dels assistents a la fira, varen formar part del grup de comensals del dinar, abans esmentat, i aquest podria ser l’origen del focus. També, s’hi afegeix una persona viatgera, que hauria estat uns dies a Canàries, on s’hi detectà un focus, en dies posteriors.Arribats en aquest punt, ens demanem, quin és l’origen real del focus ? Com pot ser que transcorreguts tants dies, no hi hagi un informe creïble i detallat ? Com pot ser que en una petita ciutat, membres de l’ajuntament i membres del Consell Executiu de la Generalitat, no fossin coneixedors d’aquest viatge ? Com pot ser que no se’ls notifiqués la necessitat de comprovar el seu estat de salut ? Com pot ser que no se’ls proposés, iniciar una quarantena preventiva ? Sinó és aquest l’origen, quin és ? Perquè sempre i en tot lloc, es necessita saber l’origen per evitar la seva repetició.