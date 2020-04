En els seus primers articles, el Projecte de Llei deixarà clar que no s’admetran, en cap cas, i per cap concepte, en cap de les administracions catalanes ( ajuntaments, consells comarcals, vegueries, diputacions i Generalitat) factures que puguin tenir un import de 1.714,00 euros, o múltiples d’aquest import. Tampoc podran figurar en pressupostos ni en liquidacions, imports per aquesta xifra. Oportunament, es desenvoluparà un Reglament, mitjançant el qual, s’establirà un sistema per resoldre les problemàtiques que puguin aparèixer, arrodonint per dalt o per baix, la xifra de manera que no coincideixi, en cap cas, en la xifra històrica.