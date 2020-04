Doncs bé, puix que hem de tenir exèrcit, com millor el tinguem, millor per a tots. Res té a veure l’exèrcit actual, amb el d’èpoques passades. Es un altre món, format per professionals preparats, ben equipats i sempre disponibles, per a qualsevol adversitat. Precisament l’especialització és lògica, a nivell empresarial, com ho ha estat a nivell militar. D’aquí que per a millor especialització, el president José Luis Rodríguez Zapatero, proposés i acordés, l’any 2005, la creació de la UME ( Unitat Militar d’Emergències).Una Unitat preparada , per intervenir en casos de greu risc, catàstrofes , calamitats públiques, o altres que aconsellin la seva intervenció.