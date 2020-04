Però, com a mínim, es podia esperar una treva en la batalla política, a l’espera de vèncer la pandèmia. Però no. No ha estat possible. Està tant immers en el seu món de retrets, que fins i tot l’ajuda que pugui venir de fora, és considerada com una afrenta. Si arriba, perquè arriba, i sinó arriba, perquè no arriba, la qüestió és desacreditar l’immens esforç del govern central, i amb ell el de tots els ajuntaments, i per descomptat el de tots els professionals de la sanitat.