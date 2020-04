Aleshores, com pot ser, la immensa diferència, d’un 100% de la Generalitat ? Incomprensible, inacceptable, i el més greu, impossible, administrativament parlant.Això, d’entrada. Altra cosa, és , saber en detall qui ha mort per culpa del Covid 19 i qui per altres causes, però , per això existeix el certificat de defunció, en el qual el metge haurà fet constar la causa segura, o la probable. En aquest cas, sí poden existir dubtes sobre les causes de la mort, de manera que el recompte, pot fer constar uns milers de defuncions per Covid 19, testats, i uns centenars o milers , no testats. I a partir d’aquí, sumar-hi aquelles causes de mort, per altres circumstàncies, però sumats, tots, la xifra és inamovible. Ha de quadrar a la força, si s’han seguit els protocols establerts,de total i absoluta obligatorietat.