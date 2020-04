Per part dels independentistes, la falta de “visió d’Estat”, la porten en el ADN, fins i tot ara, en plena pandèmia. A l’igual que la guerra entre ells, que arriba a extrems mai imaginats. El seu comportament és propi d’un infantilisme, pujat de to, per intentar competir per veure qui la diu més grossa. De fet, la seva estratègia, es basa, en anar contra tot el que decideix el govern central. Es igual el tema que es tracti. Si no és per una cosa , és per la contrària, i ja està.