No disposar d’un equip eficient, porta, no solament a cometre errors de principiant, sinó a deixar passar grans ocasions que ja no tornaran. Vivim en un món molt competitiu, i qui no s’espavila , li passen al davant. Així, estem, a Catalunya. Per sort, al capdavant del govern central, hi ha lideratge i equip, com per encarar el present i futur amb la preparació i eficàcia suficients, per mirar endavant amb confiança. Es el que podem afirmar, a la vista de la feina i resultats obtinguts, en tant poc de temps de funcionament.